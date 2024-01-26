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Начата предварительная расшифровка черных ящиков разбившегося в России Ил-76

Начата предварительная расшифровка черных ящиков разбившегося в России Ил-76 Специалисты научно-исследовательского института начали расшифровку черных ящиков сбитого украинской ракетой в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76.
Другие страны
26 января 2024 г. 14:05
Начата предварительная расшифровка черных ящиков разбившегося в России Ил-76

Специалисты научно-исследовательского института начали расшифровку черных ящиков сбитого украинской ракетой в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76.

Об этом сообщает Report, со ссылкой на российские СМИ.

"Проводится предварительная расшифровка черных ящиков для подготовки технического заключения", - сказал сотрудник агентства.

25 января были найдены оба черных ящика военно-транспортного самолета.

Напомним, 24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Российская сторона утверждает, что самолет был сбит ВСУ Украины. Сообщается, что все находящиеся на борту 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, погибли.

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