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Начата операция против террористической группировки ИГИЛ на востоке Афганистана

Начата операция против террористической группировки ИГИЛ на востоке Афганистана Временные силы безопасности талибов заявили, что были начаты операции по очистке восточного Афганистана от ИГИЛ.
Другие страны
8 августа 2022 г. 10:39
Начата операция против террористической группировки ИГИЛ на востоке Афганистана

Силы безопасности талибов заявили, что были начаты операции по очистке восточного Афганистана от ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, офис пресс-секретаря командования 201-го корпуса на востоке Афганистана опубликовал заявление, в котором говорится: «Силы безопасности талибов начали операцию против террористической групп ИГИЛ в провинции Кунар.

Согласно заявлению, 2-я бригада 201-го корпуса начала операции против ИГИЛ в районах долины Дива Гюль округа Чоки провинции Кунар".

В заявлении говорится, что операция продолжается до полного уничтожения ИГИЛ в этой провинции.

Правительство Талибан не предоставило подробностей о жертвах.

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