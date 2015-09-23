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    ​Начался визит папы римского Франциска в США

    У трапа папу приветствовал президент США Барак Обама

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Во вторник, во второй половине дня, папа Франциск прибыл на авиабазу «Эндрюс» под Вашингтоном.

    Как передает Report, начался исторический шестидневный визит понтифика в Соединенные Штаты.

    Самолет папы приземлился на авиабазе, расположенной в штате Мэриленд. У трапа папу приветствовали президент США Барак Обама, первая леди Мишель Обама, обе дочери президента и целый ряд официальных лиц.

    Там же понтифика встречала целая свита кардиналов, одетых в черные сутаны и подпоясанных красными поясами. На трибунах собрались сотни зрителей.

    Вашингтон – первый из трех американских городов, которые папа посетит в ходе визита. Он также побывает в Нью-Йорке и Филадельфии.

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