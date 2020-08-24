Начался судебный процесс над обвиняемым в совершении теракта австралийцем

Австралиец Брентон Харрисон Таррант, обвиняемый в совершении нападения на мечети 15 марта 2019 года в новозеландском Крайстчерче, в понедельник предстал перед судом.

Австралиец Брентон Харрисон Таррант, обвиняемый в совершении нападения на мечети 15 марта 2019 года в новозеландском Крайстчерче, в понедельник предстал перед судом.

Как сообщает издание The New Zealand Herald, заседание продлится четыре дня.

Судебные слушания, в ходе которых будет вынесен приговор Тарранту, обвиняемому в совершении теракта, убийствах и покушении на убийства, начались в 10:00 по местному времени (02:00 бакинское время) в Верховном суде Крайстчерча. 29-летний австралиец, накануне доставленный к месту суда из тюрьмы в Окленде, 13 июля отказался от услуг адвокатов и будет представлять свои интересы в суде самостоятельно. Напомним, что ранее он полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Дата заседания суда переносилась несколько раз из-за эпидемиологических ограничений, введенных правительством Новой Зеландии в марте на фоне распространения коронавируса. Однако несмотря на ужесточение санитарных требований после новой вспышки заболевания в августе, дату слушаний решили больше не переносить. Ожидается, что в ходе судебных слушаний выступят более 60 пострадавших в результате теракта и родственников погибших.

Отметим, что в здании суда Крайстчерча накануне была выставлена полицейская охрана и усилены меры безопасности. Дороги, ведущие к зданию суда перекрыты военной полицией, а доступ в него осуществляется после строгой проверки личности.