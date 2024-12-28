Начался ремонт поврежденного электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией

В Финском заливе начался ремонт поврежденного электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

В Финском заливе начался ремонт поврежденного электрокабеля Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил представитель энергокомпании Fingrid Киммо Непола газете Helsingin Sanomat.

"По имеющейся информации, устранение повреждений кабеля продлится до конца июля", - сообщил он.

По его словам, ремонт кабеля оценивается в десятки миллионов евро, траты оплатят поровну Fingrid и эстонский оператор системы передачи Elering.

Напомним, что аварийное отключение кабеля между Эстонией и Финляндией произошло 25 декабря. В Финляндии подозревают, что кабель повредил танкер Eagle S под флагом Островов Кука, и не исключают, что он может быть причастен к повреждению и четырех подводных международных телекоммуникационных сетей в Финском заливе.