В Кабуле женщины вышли на протест возле здания МИД

В четверг женщины вышли на протест недалеко от здания МИД в Кабуле.

Сегодня женщины вышли на протест недалеко от здания министерства иностранных дел в Кабуле, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Число демонстранток не превышало 30 человек, Талибан разгонял протест, из-за чего акция переместилась на другую улицу. Движение Талибан разгоняют протестантов и избивают журналистов, которые пытаются запечатлеть происходящее.

Женщины в Афганистане уже неоднократно выходили на демонстрации в ряде городов Афганистана с призывом к новым властям соблюдать их права и обеспечить репрезентативность в правительстве и местных органах власти.

Ранее Талибан обещал, что права женщин будут защищены, но в рамках ислама, и обещали выработать соответствующие правила для осуществления женщинами своей рабочей деятельности.

