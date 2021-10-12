Начался чрезвычайный саммит G20 по Афганистану

Начал работу чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, который проходит в формате видеоконференции. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил правительственный Дворец Киджи.

Начал работу чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, который проходит в формате видеоконференции. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил правительственный Дворец Киджи.

"Среди тем, находящихся в центре встречи: срочная гуманитарная помощь афганскому населению, борьба с терроризмом, свобода передвижения внутри страны и открытые границы", - сообщило ведомство итальянского премьера в Twitter.

Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану проходит в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка.