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Начался чрезвычайный саммит G20 по Афганистану

Начался чрезвычайный саммит G20 по Афганистану Начал работу чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, который проходит в формате видеоконференции. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил правительственный Дворец Киджи.
Другие страны
12 октября 2021 г. 15:57
Начался чрезвычайный саммит G20 по Афганистану

Начал работу чрезвычайный саммит G20 по Афганистану, который проходит в формате видеоконференции. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил правительственный Дворец Киджи.

"Среди тем, находящихся в центре встречи: срочная гуманитарная помощь афганскому населению, борьба с терроризмом, свобода передвижения внутри страны и открытые границы", - сообщило ведомство итальянского премьера в Twitter.

Чрезвычайный саммит G20 по Афганистану проходит в расширенном составе, в частности, с участием представителей ООН, МВФ и Всемирного банка.

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Версия на английском языке Special G20 summit on Afghanistan kicks off

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