Началось заседание Россия-НАТО в Брюсселе

Заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Заседание Совета Россия-НАТО началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости.

Россию на первом за два последних года заседании СРН представляет межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представит заместитель министра иностранных РФ Александр Грушко.

Встреча проходит в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В ходе дискуссии стороны, как ожидается, постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями. Планируется, что переговоры продлятся около трех часов. На следующий день после заседания Совета Россия-НАТО состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.