Началось расследование дела о прослушке президента Сербии

Правоохранительные органы завели уголовное дело о прослушке президента Сербии Александра Вучича.

Правоохранительные органы завели уголовное дело о прослушке президента Сербии Александра Вучича.

Как передает Report, об этом сообщила газета "Вечерне новости" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

По ее данным, "строго засекреченное дело расследуется уже некоторое время". Правоохранители выясняют, кто и по чьему указанию прослушивал президента. Дело ведет Сектор внутреннего контроля МВД страны.

Издание сообщает, что прослушивание президента расследуется как тяжкое уголовное преступление по статье "Попытка свержения конституционного порядка".

Ранее Вучич заявил, что его прослушивали достаточно долго, год или полтора года, и что у него есть доказательства - записи собственных разговоров. Сербский лидер заявил, что знает, кто стоит за прослушкой. Глава МВД Александр Вулин пообещал расследовать это дело и найти виновных. По мнению министра внутренних дел, прослушивание президента связано с тем, что он объявил войну мафии.