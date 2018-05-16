Началось экстренное заседание СБ ООН по Газе

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН начал экстренное заседание по ситуации в секторе Газа, где в результате столкновений с военнослужащими армии Израиля погиб 61 палестинец.

Как передает Report, об этом сообщает "Anadolu".

Заседание проводится по запросу Кувейта.

Члены Совета Безопасности ООН почтили минутой молчания память палестинцев, погибших при столкновениях с израильскими военными в секторе Газа.

В Палестине возобновились массовые акции протеста. Израильские военные 14 мая убили 61 и ранили тысячи палестинцев в ходе акций, организованных на границе сектора Газа и Израиля. Во всех городах сектора Газа объявлена всеобщая забастовка. В палестинском анклаве не работают ни государственные, ни частные учреждения.