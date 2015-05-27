Начало нового раунда переговоров в Вене по ИЯП перенесено на среду

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Новый раунд переговоров по иранской ядерной программе, который должен был начаться во вторник в Вене, перенесен на среду, сообщили агентству Sputnik в отделе связей с общественностью МИД Ирана.

"Состоится встреча заместителей министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и Маджида Тахт-Раванчи с их европейской коллегой Хельгой Шмид, в ней также примут участие эксперты с обеих сторон", — заявили в МИД.

Как добавили в министерстве, переговоры по выработке финального соглашения продлятся до пятницы, и к ним в последний день, возможно, присоединятся заместители глав МИД стран "шестерки", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Соглашение об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы должно быть готово к 30 июня. Параметры будущего документа были согласованы "шестеркой" и Ираном в начале апреля в Лозанне. В случае заключения окончательного соглашения с Ирана должны быть сняты санкции.

Ранее стороны договорились, что две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение десяти лет, а Иран обязуется поставить все программы по обогащению урана под международный контроль на 25 лет.