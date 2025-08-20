О нас

Начальники обороны стран НАТО подтвердили поддержку Украины

20 августа 2025 г. 20:08
Как передает Report, об этом написал председатель Военного комитета Альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в соцсети X.

"Отличное и откровенное обсуждение среди начальников обороны НАТО сегодня. Я поблагодарил всех за их всегда активное участие в этих встречах: мы едины, и это единство было особенно ощутимо сегодня, как всегда. Что касается Украины, мы подтвердили нашу поддержку. Приоритет по-прежнему - справедливый, надежный и долговечный мир", - сообщил он.

Версия на азербайджанском языке NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri Ukraynaya dəstəklərini bir daha təsdiqləyib

