Начальники обороны стран НАТО подтвердили поддержку Украины.
Как передает Report, об этом написал председатель Военного комитета Альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в соцсети X.
"Отличное и откровенное обсуждение среди начальников обороны НАТО сегодня. Я поблагодарил всех за их всегда активное участие в этих встречах: мы едины, и это единство было особенно ощутимо сегодня, как всегда. Что касается Украины, мы подтвердили нашу поддержку. Приоритет по-прежнему - справедливый, надежный и долговечный мир", - сообщил он.