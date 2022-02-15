Начальники Генштабов ВС девяти европейских стран обсудили ситуацию вокруг Украины

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин встретился с коллегами из девяти европейских стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил, чтобы обсудить ситуацию на российско-украинской границе.

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин встретился с коллегами из девяти европейских стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил, чтобы обсудить ситуацию на российско-украинской границе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.

"Объединенные экспедиционные силы продолжают демонстрировать свою эффективность в вопросе обеспечения европейской безопасности на Крайнем Севере, в Северной Атлантике и Балтийском море. В мире конкуренции и конфронтации жизненно важно, чтобы страны-единомышленницы, как мы, объединялись для защиты общих ценностей и отстаивания правил и свобод, которые составляют основу безопасности и стабильности в Европе", - отмечается в совместном заявлении начальников Генштабов ВС Великобритании, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

"Ситуация на украинской границе и беспрецедентная российская военная активность в Евро-Атлантическом регионе подчеркивают важность того, чтобы Великобритания и наши европейские союзники и партнеры были сплоченными. Мы провели продуктивные переговоры о наших планах на будущее и вновь заявили о своей приверженности безопасности и стабильности Северной Европы", - отметил Радакин по итогам встречи, прошедшей в шведском городе Лулео.