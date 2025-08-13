Начальники Генштабов Азербайджана и Пакистана обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Баку и Пакистан обсудили глобальную и региональную ситуацию в сфере безопасности

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии Керим Велиев находится с визитом в Пакистане.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Пакистана.

По информации ведомства, Керим Велиев посетил сегодня Генеральный штаб вооруженных сил Пакистана (GHQ), где провел встречу с фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром, начальником Генерального штаба Армии (COAS).

"Во время встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, включая региональную и глобальную безопасность, а также укрепление двустороннего оборонного сотрудничества", - отмечается в информации.

Фельдмаршал Мунир подтвердил неизменную поддержку Пакистаном Азербайджана и подчеркнул братские связи между двумя странами.

Он также поздравил азербайджанскую сторону с успешным парафированием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Велиев, в свою очередь, высоко оценил профессионализм вооруженных сил Пакистана, особо отметив успешное проведение операций “Йом-и-Марка-и-Хак” и “Буньян уль-Марсус”.

Глава Генштаба Азербайджан также высоко оценил усилия Пакистана по борьбе с терроризмом и подтвердил приверженность Баку дальнейшему укреплению сотрудничества с Исламабадом в области обороны и безопасности.