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Начальник Штаба обороны ВС Британии заявил, что хотел бы чаще контактировать с Москвой

Начальник Штаба обороны ВС Британии заявил, что хотел бы чаще контактировать с Москвой Начальник Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.
Другие страны
18 декабря 2022 г. 05:21
Начальник Штаба обороны ВС Британии заявил, что хотел бы чаще контактировать с Москвой

Начальник Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин хотел бы чаще контактировать с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Как передает Report, в интервью, опубликованном газете The Telegraph, Радакин заявил, что регулярно общался с российским коллегой в течение этого года, но предпочел бы делать это чаще.

"Мы всегда говорили, что будем поддерживать связь, но не будем оглашать детали того, что мы обсуждаем. Думаю, что он очень хорошо придерживается этой договоренности, - сказал Радакин о Герасимове. - Я бы хотел, чтобы эти контакты были еще более регулярными и были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными. Это продолжающиеся отношения. Как можно извлечь из них максимальную пользу?"

Издание отмечает, что Радакин приветствует любые поводы поддерживать открытыми каналы связи с РФ и обратил внимание на уважительный тон сообщения, направленного президентом РФ Владимиром Путиным королю Карлу III после смерти Ее Величества Елизаветы II.

"Существует опасность чрезмерно зациклиться на текущей ситуации и продолжать преувеличивать. Нужно анализировать, но не вдаваться в крайности, а также стараться придерживаться сбалансированного подхода", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Britaniya Silahlı Qüvvələrinin komandanı Moskva ilə daha sıx əlaqə saxlamaq istədiyini bildirib

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