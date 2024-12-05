Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с американским коллегой конфликт в Украине

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльз Браун 27 ноября обсудили по телефону несколько вопросов в сфере безопасности, включая конфликт в Украине.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльз Браун 27 ноября обсудили по телефону несколько вопросов в сфере безопасности, включая конфликт в Украине.

Как передает Report , об этом сообщил американскому телеканалу ABC официальный представитель КНШ Джерил Дорси.

"Председатель КНШ ВС США генерал Чарльз Браун 27 ноября провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России генералом Валерием Герасимовым по инициативе Минобороны РФ", - привел телеканал заявление Дорси.

"Это был первый разговор военачальников после того, как генерал Браун стал председателем КНШ. Военачальники обсудили ряд вопросов международной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт в Украине. По просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять заранее о разговоре", - отметил представитель КНШ.

Телеканал утверждает со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц, что Герасимов и Браун "обсудили то, как избежать просчетов и эскалации между двумя странами применительно к Украине".