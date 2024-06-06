Начальник Генштаба: ВС Британии не готовы к новой мировой войне

Вооруженные силы Великобритании не готовы к повторению конфликта мирового масштаба.

Вооруженные силы Великобритании не готовы к повторению конфликта мирового масштаба.

Как передает Report , такое мнение высказал в интервью газете The Times начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании Патрик Сандерс.

Говоря об уроках Второй мировой войны во время визита в Портленд, приуроченного к празднованию 80-летия со дня высадки сил союзников в Нормандии, Сандерс отметил, что "если посмотреть на то, как развивается история, подобное могло бы повториться".

По словам генерала, который в 2024 году должен покинуть свой пост, проведя на нем чуть больше двух лет, единственный способ предотвратить повторение трагедии середины прошлого века - "надежные и мощные вооруженные силы".

"Важность сегодняшнего мероприятия в том, что оно напоминает нам, как важна готовность к потенциальным конфликтам, и о необходимости усилий всей страны для операций такого масштаба", - сказал генерал. - Сегодня 16 тыс. британских солдат размещены в 10 странах Европы. Это крупнейшее размещение военнослужащих, которое британская армия осуществляла совместно с НАТО с 80-х годов. Так что, безусловно, мы сейчас готовы в большей степени, чем раньше, но нужно делать больше", - добавил он.