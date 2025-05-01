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Начальник генштаба: Пакистан даст решительный ответ на любую авантюру Индии

Начальник генштаба: Пакистан даст решительный ответ на любую авантюру Индии Начальник штаба пакистанской армии (COAS) генерал Асим Мунир предупредил, что любая авантюра со стороны Индии на фоне напряженности в отношениях с Пакистаном встретит быстрый и решительный ответ.
Другие страны
1 мая 2025 г. 23:33
Начальник генштаба: Пакистан даст решительный ответ на любую авантюру Индии

Начальник штаба пакистанской армии (COAS) генерал Асим Мунир предупредил, что любая авантюра со стороны Индии на фоне напряженности в отношениях с Пакистаном встретит быстрый и решительный ответ.

Как передает Report со ссылкой на Межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR), военачальник наблюдал за ходом учений Hammer Strike на полигоне Тилла в Джеламе на северо-востоке страны.

Обращаясь к войскам во время учений, Мунир подтвердил "непоколебимую решимость" военных защищать суверенитет и территориальную целостность Пакистана любой ценой.

"Пусть не будет никакой двусмысленности: любая военная авантюра Индии встретит быстрый и решительный ответ. В то время как Пакистан сохраняет приверженность региональному миру, наша готовность и решимость защищать национальные интересы непоколебимы", — цитирует его ISPR.

Начальник штаба высоко оценил "моральный дух, боевую выучку и боевой дух" офицеров и солдат, назвав их "воплощением оперативного совершенства пакистанской армии".

Высшее военное руководство, командиры формирований и высокопоставленные лица из различных служб также присутствовали на учениях.

В ISPR добавили, что учения были тщательно разработаны для проверки боевой готовности, взаимодействия на поле боя и оперативной интеграции передовых систем вооружения в условиях, приближенных к боевым. Для имитации боевых сценариев был использован разнообразный набор передовых возможностей, включая многоцелевые истребители, боевые авиационные средства, дальнобойную высокоточную артиллерию и полевые инженерные методы следующего поколения.

"Войска всех родов войск и служб продемонстрировали исключительную тактическую сплоченность, ловкость и смертоносность во время синхронных наступательных маневров, что отражает исключительный уровень подготовки и профессионализма. В частности, учения продемонстрировали растущее освоение пакистанской армией новых и перспективных технологий для расширения ее кинетических и некинетических оперативных возможностей", - подчеркнули в управлении.

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