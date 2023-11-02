Начальник Генштаба: Израильская армия окружила Газу

Израильские военные находятся уже непосредственно на территории города Газа и окружают его с разных сторон.

Израильские военные находятся уже непосредственно на территории города Газа и окружают его с разных сторон.

Как передает Report , об этом сообщил журналистам начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"Наши воины сейчас находятся уже в городе Газа, окружают его с нескольких направлений, и я вижу, как мы добиваемся прогресса", - сказал он.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".