Начальник Генштаба ЦАХАЛ заявил, что кампания против Ирана "не завершена"

Израильская военная кампания против Ирана не закончилась, впереди ее новая фаза, но прямо сейчас внимание военных вернется к боевым действиям в секторе Газа.

Израильская военная кампания против Ирана не закончилась, впереди ее новая фаза, но прямо сейчас внимание военных вернется к боевым действиям в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил по итогам оперативного совещания начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.

"Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего", - сказал военачальник, слова которого распространила армейская пресс-служба.

Отметим, ранее ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты по израильской территории, нарушив режим прекращения огня. В свою очередь Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг информацию о ракетном ударе.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.