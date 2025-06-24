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Начальник Генштаба ЦАХАЛ заявил, что кампания против Ирана "не завершена"

Начальник Генштаба ЦАХАЛ заявил, что кампания против Ирана "не завершена" Израильская военная кампания против Ирана не закончилась, впереди ее новая фаза, но прямо сейчас внимание военных вернется к боевым действиям в секторе Газа.
Другие страны
24 июня 2025 г. 21:06
Начальник Генштаба ЦАХАЛ заявил, что кампания против Ирана не завершена

Израильская военная кампания против Ирана не закончилась, впереди ее новая фаза, но прямо сейчас внимание военных вернется к боевым действиям в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил по итогам оперативного совещания начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир.

"Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего", - сказал военачальник, слова которого распространила армейская пресс-служба.

Отметим, ранее ЦАХАЛ заявил, что Иран запустил ракеты по израильской территории, нарушив режим прекращения огня. В свою очередь Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг информацию о ракетном ударе.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном.

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