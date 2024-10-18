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Начальник Генштаба ЦАХАЛ: Потери "Хезболлах" составили 1,5 тыс. человек

Начальник Генштаба ЦАХАЛ: Потери "Хезболлах" составили 1,5 тыс. человек Вооруженные формирования ливанской организации "Хезболлах", по оценке израильской армии, потеряли за время ее операции в Ливане около 1,5 тыс. человек.
Другие страны
18 октября 2024 г. 21:14
Начальник Генштаба ЦАХАЛ: Потери Хезболлах составили 1,5 тыс. человек

Вооруженные формирования ливанской организации "Хезболлах", по оценке израильской армии, потеряли за время ее операции в Ливане около 1,5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), такие данные привел начальник Генштаба Герци Халеви.

"Мы считаем, что около 1,5 тыс. боевиков "Хезболлах" были ликвидированы, и это консервативная оценка, я думаю, что потерь у противника больше в результате множества ударов", - утверждал он.

По версии Халеви, "Хезболлах" "скрывает потери, скрывает гибель своих командиров". Он также напомнил о случаях сдачи в плен некоторых участников отрядов "Хезболлах".

"Это говорит кое-что о ситуации с боевым духом", - полагает начальник Генштаба израильской армии.

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