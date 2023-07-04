Начальник Генштаба Британии охарактеризовал нынешнюю стратегию контрнаступления ВСУ

Украинские военные сейчас пытаются "взять россиян измором" для того, чтобы разрушить оборону врага в ходе контрнаступления.
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Радакин подчеркнул, что контрнаступление украинских военных "в полной мере" пока все еще не началось.
По словам адмирала, сейчас ВСУ пытается использовать стратегию "взять измором, растянуть и наносить удары". Таким образом они хотят пробить оборону российских оккупантов.
Начальник Штаба Британии также добавил, что сейчас несправедливо привязывать Украину к временным рамкам и рассказывать о том, что "контрнаступление идет медленно".
"Даже за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. Россия настолько слаба, что у нее нет сил для значительного контрнаступления", - отметил адмирал.