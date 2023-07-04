Начальник Генштаба Британии охарактеризовал нынешнюю стратегию контрнаступления ВСУ

Украинские военные сейчас пытаются "взять россиян измором" для того, чтобы разрушить оборону врага в ходе контрнаступления.

Украинские военные сейчас пытаются "взять россиян измором" для того, чтобы разрушить оборону врага в ходе контрнаступления.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин.

Радакин подчеркнул, что контрнаступление украинских военных "в полной мере" пока все еще не началось.

По словам адмирала, сейчас ВСУ пытается использовать стратегию "взять измором, растянуть и наносить удары". Таким образом они хотят пробить оборону российских оккупантов.

Начальник Штаба Британии также добавил, что сейчас несправедливо привязывать Украину к временным рамкам и рассказывать о том, что "контрнаступление идет медленно".

"Даже за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год. Россия настолько слаба, что у нее нет сил для значительного контрнаступления", - отметил адмирал.