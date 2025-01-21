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Начальник Генштаба армии Израиля подал прошение об отставке

Начальник Генштаба армии Израиля подал прошение об отставке Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что подал прошение об отставке.
Другие страны
21 января 2025 г. 17:46
Начальник Генштаба армии Израиля подал прошение об отставке

Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что подал прошение об отставке.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление.

"Я сообщил министру обороны [Израиля Исраэлю Кацу] сегодня, во вторник, что в силу моего признания ответственности за провал Армии обороны Израиля 7 октября и в то время, когда Армия обороны Израиля имеет значительные достижения и находится в процессе реализации соглашения об освобождении [находящихся в секторе Газа] наших заложников, я прошу [разрешения]оставить свою должность 6 марта 2025 года", - говорится в заявлении Халеви, текст которого распространила армейская пресс-служба.

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