О нас

Начальник Энергетической таможни Украины временно отстранен от должности

Начальник Энергетической таможни Украины временно отстранен от должности Государственная таможенная служба Украины временно отстранила от выполнения служебных обязанностей начальника Энергетической таможни Анатолия Комара.
Другие страны
4 августа 2025 г. 18:39
Начальник Энергетической таможни Украины временно отстранен от должности

Государственная таможенная служба Украины временно отстранила от выполнения служебных обязанностей начальника Энергетической таможни Анатолия Комара.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) в социальных сетях.

Такое решение принято в рамках дисциплинарного производства, инициированного по поручению украинского руководства. Проверка проводится совместно с Министерством финансов при участии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и правоохранительных органов. Поводом стали факты, изложенные в журналистских расследованиях.

В Гостаможне подчеркнули, что действуют в рамках своих полномочий и придерживаются принципов законности, добросовестности и прозрачности.

Ранее журналисты украинского проекта "Схемы" опубликовали расследование о возможных несоответствиях в декларациях Анатолия Комара. В материале упоминается элитная недвижимость, арендованный Mercedes и обучение дочери за рубежом. Также сообщается о его возможной связи с группой компаний, фигурирующей в уголовном производстве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Бундесвер заказал у Rheinmetall партию логистического транспорта на сумму €770 млн
Бундесвер заказал у Rheinmetall партию логистического транспорта на сумму €770 млн
4 августа 2025 г. 18:27
Узбекистан и Турция намерены увеличить товарооборот до $5 млрд за два года
Узбекистан и Турция намерены увеличить товарооборот до $5 млрд за два года
4 августа 2025 г. 17:49
Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за 39%-ных пошлин США
Швейцария обеспокоена потерей рабочих мест из-за 39%-ных пошлин США
4 августа 2025 г. 17:11
Панама прекратила регистрацию 15-летних танкеров для борьбы с теневым флотом
Панама прекратила регистрацию 15-летних танкеров для борьбы с "теневым флотом"
4 августа 2025 г. 17:02
СБУ сорвала попытку теракта возле админздания в Днепре
СБУ сорвала попытку теракта возле админздания в Днепре
4 августа 2025 г. 17:00
Президент Литвы принял отставку правительства
Президент Литвы принял отставку правительства
4 августа 2025 г. 16:42
Германские истребители Eurofighter будут охранять воздушное пространство Польши
Германские истребители Eurofighter будут охранять воздушное пространство Польши
4 августа 2025 г. 16:22
У канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходят протесты против увольнения генпрокурора
У канцелярии премьер-министра в Иерусалиме проходят протесты против увольнения генпрокурора
4 августа 2025 г. 16:15
ВСУ поразили 5 российских истребителей в Крыму, один полностью уничтожен
ВСУ поразили 5 российских истребителей в Крыму, один полностью уничтожен
4 августа 2025 г. 15:08
США и Израиль разрабатывают ультиматум ХАМАС
США и Израиль разрабатывают ультиматум ХАМАС
4 августа 2025 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi