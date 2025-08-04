Начальник Энергетической таможни Украины временно отстранен от должности

Государственная таможенная служба Украины временно отстранила от выполнения служебных обязанностей начальника Энергетической таможни Анатолия Комара.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) в социальных сетях.
Такое решение принято в рамках дисциплинарного производства, инициированного по поручению украинского руководства. Проверка проводится совместно с Министерством финансов при участии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и правоохранительных органов. Поводом стали факты, изложенные в журналистских расследованиях.
В Гостаможне подчеркнули, что действуют в рамках своих полномочий и придерживаются принципов законности, добросовестности и прозрачности.
Ранее журналисты украинского проекта "Схемы" опубликовали расследование о возможных несоответствиях в декларациях Анатолия Комара. В материале упоминается элитная недвижимость, арендованный Mercedes и обучение дочери за рубежом. Также сообщается о его возможной связи с группой компаний, фигурирующей в уголовном производстве.