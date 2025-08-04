Начальник Энергетической таможни Украины временно отстранен от должности

Государственная таможенная служба Украины временно отстранила от выполнения служебных обязанностей начальника Энергетической таможни Анатолия Комара.

Государственная таможенная служба Украины временно отстранила от выполнения служебных обязанностей начальника Энергетической таможни Анатолия Комара.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины (ГТСУ) в социальных сетях.

Такое решение принято в рамках дисциплинарного производства, инициированного по поручению украинского руководства. Проверка проводится совместно с Министерством финансов при участии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и правоохранительных органов. Поводом стали факты, изложенные в журналистских расследованиях.

В Гостаможне подчеркнули, что действуют в рамках своих полномочий и придерживаются принципов законности, добросовестности и прозрачности.

Ранее журналисты украинского проекта "Схемы" опубликовали расследование о возможных несоответствиях в декларациях Анатолия Комара. В материале упоминается элитная недвижимость, арендованный Mercedes и обучение дочери за рубежом. Также сообщается о его возможной связи с группой компаний, фигурирующей в уголовном производстве.