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Начались двусторонние переговоры Макрона и Харрис

Начались двусторонние переговоры Макрона и Харрис Встреча президента Франции Эмманюэль Макрона с вице-президентом США Камалой Харрис началась в среду вечером в Париже.
Другие страны
10 ноября 2021 г. 22:59
Начались двусторонние переговоры Макрона и Харрис

Встреча президента Франции Эмманюэль Макрона с вице-президентом США Камалой Харрис началась в среду вечером в Париже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, переговоры проходят в Елисейском дворце.

В администрации французского лидера сообщили, что стороны намерены обсудить тему регулирования в цифровой среде, ситуацию в Ливии, а также вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, борьбу с терроризмом в странах зоны Сахеля и взаимодействие в космической области.

Отметим, что Харрис впервые посещает Францию с момента вступления в обязанности вице-президента США. Как сообщил ее пресс-пул, один из журналистов задал ей вопрос о том, нужно ли Вашингтону загладить свою вину перед Парижем в связи со скандалом вокруг контракта на подводные лодки. Вице-президент США оставила этот вопрос без ответа, заявив лишь, что "очень рада приехать в Париж".

В программу визита входит также торжественная церемония у Триумфальной арки в годовщину окончания Первой мировой войны. В четверг вице-президент США выступит на ежегодном Парижском форуме мира, а в пятницу побывает на Международной конференции по Ливии. Оба форума проводятся по инициативе Макрона. В субботу, на пятый день визита, Харрис после посещения американского посольства покинет Париж.

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