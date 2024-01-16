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Начал работу комитет по окончанию присутствия сил коалиции США в Ираке

Начал работу комитет по окончанию присутствия сил коалиции США в Ираке Двусторонний иракско-американский комитет, который должен определить сроки окончания пребывания сил международной коалиции, которую возглавляют США, на территории Ирака, официально начал свою работу.
Другие страны
16 января 2024 г. 23:46
Начал работу комитет по окончанию присутствия сил коалиции США в Ираке

Двусторонний иракско-американский комитет, который должен определить сроки окончания пребывания сил международной коалиции, которую возглавляют США, на территории Ирака, официально начал свою работу.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, которое процитировало агентство INA.

"В рамках Всемирного экономического форума в Давосе ас-Судани провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном", - сказано в заявлении.

В документе указывается, что в ходе встречи было подтверждено начало работы двустороннего комитета по рассмотрению присутствия возглавляемой США международной коалиции в Ираке и обсуждения разработки графика завершения миссии коалиции в Ираке.

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