Начал работу комитет по окончанию присутствия сил коалиции США в Ираке

Двусторонний иракско-американский комитет, который должен определить сроки окончания пребывания сил международной коалиции, которую возглавляют США, на территории Ирака, официально начал свою работу.

Двусторонний иракско-американский комитет, который должен определить сроки окончания пребывания сил международной коалиции, которую возглавляют США, на территории Ирака, официально начал свою работу.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, которое процитировало агентство INA.

"В рамках Всемирного экономического форума в Давосе ас-Судани провел переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном", - сказано в заявлении.

В документе указывается, что в ходе встречи было подтверждено начало работы двустороннего комитета по рассмотрению присутствия возглавляемой США международной коалиции в Ираке и обсуждения разработки графика завершения миссии коалиции в Ираке.