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    Начальника штаба ВМС Украины уволен из-за ненадлежащего исполнения обязанностей

    Минобороны Украины: Предположения некоторых СМИ относительно других причин увольнение не соответствуют действительности© РИА Новости

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Начальника штаба ВМС Украины Романа Гладкого уволили с занимаемой должности из-за ненадлежащего исполнения обязанностей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Согласно представлению, которое поступило министру обороны Украины, было принято решение об освобождении от занимаемой должности начальника штаба — первого заместителя командующего ВМС ВС Украины капитана первого ранга Романа Гладкого", - говорится в сообщении на сайте минобороны Украины.

    По данным ведомства, причины увольнения непосредственно связаны "с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей", а предположения некоторых СМИ относительно других причин увольнение не соответствуют действительности.

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