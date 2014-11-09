Начальник тюрьмы в Гуантанамо считает, что ее не закроют при президенте Обаме

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Начальник спецтюрьмы для террористов на американской военной базе Гуантанамо на Кубе Дэвид Хит считает очень маловероятным, что закрытие этого пенитенциарного учреждения произойдет в ближайшие два года - до окончания президентского срока Барака Обамы, сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

"Думаю, это нереалистично", - заявил Хит в субботу журналистам, добавив, что у него нет четкого мнения по поводу того, должна ли тюрьма вообще быть закрыта. "У меня нет определенного мнения на этот счет. Президент Барак Обама хочет ее закрыть. Когда поступит соответствующий приказ, мы его выполним", - сказал он.

Хит уйдет со своей должности в июне 2016 года. Спустя семь месяцев - в январе 2017 года - президент Обама, неоднократно обещавший закрыть тюрьму, покинет Белый дом.

Обама неоднократно подтверждал намерение закрыть эту тюрьму как "слишком затратную и неэффективную", однако его планам мешает Конгресс, отказывающийся выделить средства на ликвидацию этого объекта и перевод арестованных в другие тюрьмы на территории США. Законодатели считают, что администрация Обамы не пояснила, где на американской территории можно было бы надежно содержать иностранных боевиков, захваченных в ходе контртеррористических операций. В Конгрессе также высказываются опасения, что в случае передачи некоторых узников Гуантанамо правительствам других стран они вскоре окажутся на свободе.

По итогам состоявшихся на этой неделе промежуточных выборов, оппозиционная Республиканская партия получила контроль над сенатом и упрочила свое большинство в палате представителей. В связи с этим закрыть тюрьму в Гуантанамо Обаме будет еще труднее.