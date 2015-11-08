Начальник Штаба обороны: Британия должна начать бомбардировки ИГ в Сирии ради союзников

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Великобритания "подводит своих союзников", не участвуя в бомбардировках позиций террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии. С таким заявлением сегодня выступил начальник Штаба обороны королевства Николас Хьютон, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это как если бы вы хотели выиграть футбольный матч, но при этом не переходили на половину поля соперника", - сказал Хьютон в интервью телеканалу Sky News. "Вся инфраструктура, все командные пункты и базы ИГ находятся в Сирии, - продолжил он. - Если мы ограничиваем себя в возможности наносить удары по этим объектам, мы не сможем победить".

"Кроме того, не будучи полноправным участником событий, мы просто-напросто подводим своих союзников", - подчеркнул Хьютон.

Британский парламент в сентябре 2014 года санкционировал лишь бомбардировки позиций ИГ в Ираке. Принятый депутатами документ не предусматривает удары по боевикам этой группировки на территории Сирии, а также ввод в зону конфликта сухопутных войск Соединенного Королевства.