Начальник генштаба ВС Йемена ранен при подрыве мины у саудовской границы

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Начальник генштаба ВС Йемена генерал Тахер аль-Укайли получил ранение, когда машина, в которой он ехал, подорвалась на мине близ границы с Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости йеменский военный источник.

"Глава генштаба йеменской армии генерал-майор Тахер аль-Укайли был ранен в результате подрыва мины в районе Хабб уа Эш-Шааф провинции Эль-Джауф", - сказал собеседник агентства.

По его словам, аль-Укайли был ранен в руку, генерала доставили в больницу. Вместе с ним в машине ехал губернатор провинции Эль-Джауф генерал-майор Амин аль-Укайми, который при подрыве тоже остался жив.