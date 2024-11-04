Нацгвардию США в нескольких штатах привели в состояние готовности

Национальная гвардия приведена в состояние повышенной готовности в нескольких американских штатах в связи с риском возникновения беспорядков во время проведения президентских выборов 5 ноября.

Национальная гвардия приведена в состояние повышенной готовности в нескольких американских штатах в связи с риском возникновения беспорядков во время проведения президентских выборов 5 ноября.

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания CNN.

В штатах Вашингтон и Орегон совершены поджоги урн для голосования, что привело к повреждению сотен бюллетеней. Губернаторы этих штатов заверили, что гвардия будет поддерживать правоохранительные органы с целью обеспечения безопасности избирателей.

Губернатор Вашингтона Джей Инсли заявил, что угрозы безопасности на выборах остаются высокими и что власти готовы к возможным беспорядкам. Подобные меры приняты и в Орегоне, где губернатор Тина Котек указала на важность безопасного голосования и призвала к мирным протестам.

На минувшей неделе губернатор Невады Джо Ломбардо также объявил, что 60 военнослужащих Национальной гвардии находятся в состоянии готовности к обеспечению безопасного и спокойного проведения выборов.

До этого сообщалось, что Национальная гвардия штата Вашингтон поможет местным правоохранителям следить за безопасностью в период президентских выборов.