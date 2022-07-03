Нацгвардия Узбекистана: Ситуация в Каракалпакстане полностью контролируется

Ситуация в Каракалпакии, республике в составе Узбекистана, где 1 и 2 июля прошли беспорядки, полностью контролируется.

Ситуация в Каракалпакстане, где 1 и 2 июля прошли беспорядки, полностью контролируется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев.

"Ситуация взята под полный контроль", - доложил командующий президенту Шавкату Мирзиёеву в ходе видеоселекторного совещания, который тот провел в воскресенье в столице Каракалпакии, городе Нукус. Накануне глава Узбекистана своим указом ввел в Каракалпакии режим чрезвычайного положения и назначил командующего Нацгвардии комендантом территории, на которой введен режим ЧП. Исполнение указа возложено на Нацгвардию, МВД, Службу госбезопасности и МЧС. Для поддержания режима ЧП привлекаются и силы Минобороны.