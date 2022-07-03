О нас

Нацгвардия Узбекистана: Ситуация в Каракалпакстане полностью контролируется

Нацгвардия Узбекистана: Ситуация в Каракалпакстане полностью контролируется Ситуация в Каракалпакии, республике в составе Узбекистана, где 1 и 2 июля прошли беспорядки, полностью контролируется.
Другие страны
3 июля 2022 г. 17:40
Нацгвардия Узбекистана: Ситуация в Каракалпакстане полностью контролируется

Ситуация в Каракалпакстане, где 1 и 2 июля прошли беспорядки, полностью контролируется.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий Национальной гвардией Узбекистана Рустам Джураев.

"Ситуация взята под полный контроль", - доложил командующий президенту Шавкату Мирзиёеву в ходе видеоселекторного совещания, который тот провел в воскресенье в столице Каракалпакии, городе Нукус. Накануне глава Узбекистана своим указом ввел в Каракалпакии режим чрезвычайного положения и назначил командующего Нацгвардии комендантом территории, на которой введен режим ЧП. Исполнение указа возложено на Нацгвардию, МВД, Службу госбезопасности и МЧС. Для поддержания режима ЧП привлекаются и силы Минобороны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Milli Qvardiyası: "Qaraqalpaqda vəziyyət tam nəzarətdədir"

Экслюзивные новости

Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
1 июля 2022 г. 14:41
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
1 июля 2022 г. 14:27
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
1 июля 2022 г. 14:10
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
1 июля 2022 г. 13:12
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
1 июля 2022 г. 11:55
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
30 июня 2022 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi