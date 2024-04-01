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Нацгвардия Туниса спасла 50 нелегальных мигрантов в Средиземном море

Нацгвардия Туниса спасла 50 нелегальных мигрантов в Средиземном море Национальная гвардия Туниса предотвратила нелегальное пересечение границы и спасла 50 мигрантов из стран субсахарской Африки, пытавшихся незаконно переправиться через Средиземное море в Европу.
Другие страны
1 апреля 2024 г. 17:46
Нацгвардия Туниса спасла 50 нелегальных мигрантов в Средиземном море

Национальная гвардия Туниса предотвратила нелегальное пересечение границы и спасла 50 мигрантов из стран субсахарской Африки, пытавшихся незаконно переправиться через Средиземное море в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило главное управление национальной гвардии Туниса.

В ходе операции по спасению мигрантов, которым угрожала опасность при попытке пересечения моря, "подразделениям Нацгвардии удалось задержать в городе Сфакс 28 человек, включая организаторов и посредников", причастных к незаконной перевозке людей.

Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых часто используемых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море. Большая часть лодок с ними отходит от побережья Туниса в районе города Сфакс.

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