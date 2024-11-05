Нацгвардия США будет обеспечивать безопасность на президентских выборах

Военнослужащие Национальной гвардии США окажут экстренным службам поддержку в обеспечении безопасности в Вашингтоне и других американских городах во время президентских выборов и после них.

Военнослужащие Национальной гвардии США окажут экстренным службам поддержку в обеспечении безопасности в Вашингтоне и других американских городах во время президентских выборов и после них.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, министр обороны США Ллойд Остин одобрил соответствующий запрос от властей столичного округа Колумбия. Бойцы Национальной гвардии США будут помогать в обеспечении безопасности в Вашингтоне в период "с 5 по 13 ноября". При этом Райдер заверил, что это является "стандартной практикой", нацеленной на "повышение безопасности на крупных мероприятиях".

Он также заявил, что порядка 60 бойцов Национальной гвардии задействованы в аналогичных целях в шести американских штатах. Еще 600 военнослужащих в 17 штатах готовы подключиться к этим усилиям в случае необходимости, отметил Райдер.