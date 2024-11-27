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Нацфонд Казахстана потерял $3,9 млрд из-за поддержки банков второго уровня

Нацфонд Казахстана потерял $3,9 млрд из-за поддержки банков второго уровня Поддержка казахстанских банков второго уровня обернулась для Национального фонда Казахстана миллиардными убытками.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 16:04
Нацфонд Казахстана потерял $3,9 млрд из-за поддержки банков второго уровня

Поддержка казахстанских банков второго уровня обернулась для Национального фонда Казахстана миллиардными убытками.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на заявление главы Национального банка Казахстана Тимура Сулейменова.

Национальный фонд Казахстана потерял около 2 трлн тенге ($3,9 млрд) из-за покупки облигаций банков с низкими ставками вознаграждения в рамках госпомощи, сообщил Тимур Сулейменов в ходе пленарного заседания мажилиса.

Глава Нацбанка Казахстана напомнил, что в 2022 году в Казахстане были внесены изменения в правила управления Нацфондом: теперь его средства можно инвестировать только в инструменты со ставкой на уровне среднесрочной инфляции (10-12%).

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