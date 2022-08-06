О нас

Нацбанк Украины снял для волонтеров лимиты трат за границей при закупках военных товаров

Нацбанк Украины снял для волонтеров лимиты трат за границей при закупках военных товаров Национальный банк Украины с 6 августа разрешил коммерческим банкам страны не применять к физическим лицам, которые ведут волонтерскую деятельность, ограничение платежей при сумме более 100 тыс. гривен (около $2,7 тыс.) в месяц, если они занимаются закупка
Другие страны
6 августа 2022 г. 17:59
Нацбанк Украины снял для волонтеров лимиты трат за границей при закупках военных товаров

Национальный банк Украины с 6 августа разрешил коммерческим банкам страны не применять к физическим лицам, которые ведут волонтерскую деятельность, ограничение платежей при сумме более 100 тыс. гривен (около $2,7 тыс.) в месяц, если они занимаются закупками товаров военного назначения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"Национальный банк дал возможность банкам не применять лимит на расчеты физических лиц - волонтеров по гривневым платежным картам за рубежом с целью покупки товаров военного назначения, - говорится в сообщении на сайте Нацбанка. - К товарам, которые могут покупать волонтеры без ограничений, относятся рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для наблюдения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи".

Ранее регулятор ввел ограничения на снятие наличных по картам за рубежом на сумму более 12,5 тыс. гривен ($340) в неделю. Ежемесячное ограничение на проведение безналичных платежей со счета в гривнах установлено на уровне 30 тыс. гривен (около $810), совокупные траты одного человека за рубежом со всех имеющихся счетов не могут превышать 100 тыс. гривен в месяц.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi