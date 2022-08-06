Нацбанк Украины снял для волонтеров лимиты трат за границей при закупках военных товаров

Национальный банк Украины с 6 августа разрешил коммерческим банкам страны не применять к физическим лицам, которые ведут волонтерскую деятельность, ограничение платежей при сумме более 100 тыс. гривен (около $2,7 тыс.) в месяц, если они занимаются закупка

Национальный банк Украины с 6 августа разрешил коммерческим банкам страны не применять к физическим лицам, которые ведут волонтерскую деятельность, ограничение платежей при сумме более 100 тыс. гривен (около $2,7 тыс.) в месяц, если они занимаются закупками товаров военного назначения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"Национальный банк дал возможность банкам не применять лимит на расчеты физических лиц - волонтеров по гривневым платежным картам за рубежом с целью покупки товаров военного назначения, - говорится в сообщении на сайте Нацбанка. - К товарам, которые могут покупать волонтеры без ограничений, относятся рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для наблюдения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи".

Ранее регулятор ввел ограничения на снятие наличных по картам за рубежом на сумму более 12,5 тыс. гривен ($340) в неделю. Ежемесячное ограничение на проведение безналичных платежей со счета в гривнах установлено на уровне 30 тыс. гривен (около $810), совокупные траты одного человека за рубежом со всех имеющихся счетов не могут превышать 100 тыс. гривен в месяц.