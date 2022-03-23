Нацбанк Украины попросил отключить ЦБ России от SWIFT

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями.

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Это усилит международную финансовую изоляцию России", - говорится в заявлении на сайте ведомства.