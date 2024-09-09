Нацбанк Украины ограничил оплату с карт за рубежом недвижимости, часов, ювелирки и драгметаллов

Национальный банк Украины (НБУ) установил лимит на оплату часов, ювелирных изделий, драгоценных камней и монет со счетов в инвалюте украинских карт за рубежом в размере 100 тыс. гривен [2,4 тыс. долларов] в месяц., на операции с агентами недвижимости – до

Национальный банк Украины (НБУ) установил лимит на оплату часов, ювелирных изделий, драгоценных камней и монет со счетов в инвалюте украинских карт за рубежом в размере 100 тыс. гривен [2,4 тыс. долларов] в месяц., на операции с агентами недвижимости – до 500 тыс. гривен [12.2 тыс. долларов] в месяц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Необходимость в этой мере показал проведенный НБУ анализ с привлечением банков и платежных систем. Он подтвердил наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за пределами Украины, установленное НБУ на период действия военного положения; операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом", - говорится в информации.

НБУ прогнозирует, что усиление валютных ограничений позволит предотвратить непроизводительный отток капитала из страны, что в свою очередь будет способствовать сохранению международных резервов на достаточном уровне и позволит сохранять устойчивость валютного рынка и быстрее вводить смягчения валютных ограничений.

"Такой лимит соответствует общему лимиту, установленному НБУ для расчетов за рубежом платежными карточками, выпущенными украинскими банками к счетам в национальной валюте", - считает центробанк.

По мнению регулятора, лимит в 500 тыс. грн [12.2 тыс. долларов] учитывает потребности украинцев, находящихся за пределами страны или путешествующих за рубежом, и удовлетворяет потребности 98% клиентов банков, осуществляющих указанные операции.