Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5%

Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 16,75% до 16,5% годовых.

Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 16,75% до 16,5% годовых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба банка.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.

"Проинфляционное давление со стороны внешней среды продолжает постепенно ослабевать. Инфляция в большинстве стран замедляется как результат политики центральных банков по обеспечению ценовой стабильности, но остается устойчивой, приводя к смещению сроков снижения ставок в развитых странах", - пояснили в пресс-службе.

Отметим, что 5 июля Нацбанк страны принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.