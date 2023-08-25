О нас

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5%

Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5% Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 16,75% до 16,5% годовых.
Другие страны
25 августа 2023 г. 10:20
Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 16,5%

Национальный банк Казахстана принял решение снизить базовую ставку с 16,75% до 16,5% годовых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба банка.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.

"Проинфляционное давление со стороны внешней среды продолжает постепенно ослабевать. Инфляция в большинстве стран замедляется как результат политики центральных банков по обеспечению ценовой стабильности, но остается устойчивой, приводя к смещению сроков снижения ставок в развитых странах", - пояснили в пресс-службе.

Отметим, что 5 июля Нацбанк страны принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Азербайджан объявил в розыск Карена Матевосяна, пропагандирующего сепаратизм
Азербайджан объявил в розыск Карена Матевосяна, пропагандирующего сепаратизм
24 августа 2023 г. 18:11
Президент Азербайджана: Мы и впредь готовы оказывать народу Украины необходимую помощь
Президент Азербайджана: Мы и впредь готовы оказывать народу Украины необходимую помощь
24 августа 2023 г. 12:45
Завершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан
ФотоЗавершился визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан
23 августа 2023 г. 21:10
Президенты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана и их супруги встретились с жителями, переселившимися в новые дома в Физули
23 августа 2023 г. 19:28
В новом учебном году в Шуше, Лачыне и Физули откроются четыре школы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В новом учебном году в Шуше, Лачыне и Физули откроются четыре школы - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
23 августа 2023 г. 18:18
Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ
Заявление главы МИД Канады - предвзятое суждение, не основанное на фактах - МНЕНИЕ
23 августа 2023 г. 18:15
В Физули состоялось открытие полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека
ФотоВ Физули состоялось открытие полной средней школы номер 1 имени Мирзы Улугбека
23 августа 2023 г. 18:01
Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана прибыл в Физулинский район
ФотоНаходящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана прибыл в Физулинский район
23 августа 2023 г. 11:15
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
23 августа 2023 г. 09:49
Был дан государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
ФотоБыл дан государственный прием в честь президента Узбекистана и его супруги
22 августа 2023 г. 22:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi