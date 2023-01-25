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Нацбанк Казахстана планирует купить облигации холдинга "Байтерек" почти на 1,1 млрд долларов

Нацбанк Казахстана планирует купить облигации холдинга "Байтерек" почти на 1,1 млрд долларов Национальный банк Казахстана планирует инвестировать 500 млрд тенге (около 1,1 млрд долларов) из пенсионного фонда страны в облигации Национального управляющего холдинга "Байтерек".
Другие страны
25 января 2023 г. 20:26
Нацбанк Казахстана планирует купить облигации холдинга Байтерек почти на 1,1 млрд долларов

Национальный банк Казахстана планирует инвестировать 500 млрд тенге (около 1,1 млрд долларов) из пенсионного фонда страны в облигации Национального управляющего холдинга "Байтерек".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк информирует, что в соответствии с основными направлениями инвестирования пенсионных активов Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ), утвержденными советом по управлению национальным фондом, в течение 2023 года планируется инвестирование на рыночных условиях пенсионных активов ЕНПФ в облигации Национального управляющего холдинга "Байтерек" на общую сумму до 500 миллиардов тенге", - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, эти средства будут направлены на кредитование крупных проектов в сфере машиностроения, металлургии, инфраструктуры и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и освоение выделенных средств пройдет под прямым контролем правительства.

"Байтерек" включает в себя семь дочерних акционерных обществ со 100-процентным участием холдинга, в том числе Банк развития Казахстана, экспортная страховая компания "Казахэкспорт", банк "Отбасы банк". Правительство Казахстана является единственным акционером.

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