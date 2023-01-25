Нацбанк Казахстана планирует купить облигации холдинга "Байтерек" почти на 1,1 млрд долларов

Национальный банк Казахстана планирует инвестировать 500 млрд тенге (около 1,1 млрд долларов) из пенсионного фонда страны в облигации Национального управляющего холдинга "Байтерек".

Национальный банк Казахстана планирует инвестировать 500 млрд тенге (около 1,1 млрд долларов) из пенсионного фонда страны в облигации Национального управляющего холдинга "Байтерек".

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк информирует, что в соответствии с основными направлениями инвестирования пенсионных активов Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ), утвержденными советом по управлению национальным фондом, в течение 2023 года планируется инвестирование на рыночных условиях пенсионных активов ЕНПФ в облигации Национального управляющего холдинга "Байтерек" на общую сумму до 500 миллиардов тенге", - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, эти средства будут направлены на кредитование крупных проектов в сфере машиностроения, металлургии, инфраструктуры и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и освоение выделенных средств пройдет под прямым контролем правительства.

"Байтерек" включает в себя семь дочерних акционерных обществ со 100-процентным участием холдинга, в том числе Банк развития Казахстана, экспортная страховая компания "Казахэкспорт", банк "Отбасы банк". Правительство Казахстана является единственным акционером.