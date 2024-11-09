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Нацбанк Грузии потребовал разъяснений от Global Finance из-за плохой оценки своей руководительницы

Нацбанк Грузии потребовал разъяснений от Global Finance из-за плохой оценки своей руководительницы Нацбанк Грузии потребовал разъяснений от Global Finance из-за плохой оценки своей руководительницы в рейтинге
Другие страны
9 ноября 2024 г. 09:57
Нацбанк Грузии потребовал разъяснений от Global Finance из-за плохой оценки своей руководительницы

Национальный банк Грузии (НБГ) потребовал разъяснений у Global Finance после того, как американский журнал присвоил его руководительнице, и.о. президента Натии Турнава самую низкую оценку среди глав центробанков Европы.

Как передает Report со ссылкой на Новости Грузии, об этом Турнава сообщила грузинскому агентству bm.ge.

"Мы обратились к ним с запросом и надеемся на ответ… Надеюсь, что это какое-то недоразумение. Полученный ответ мы обнародуем", — сказала она.

Турнава называет низкую оценку "непонятной" и "очень странной". Она подчеркивает, что Global Finance – это "частная организация" и апеллирует к методологии рейтинга.

"Главный критерий оценки, декларированный этой организацией, — это стабильность цен, а у нас 19 месяцев инфляция не только ниже целевой, но и немного ниже 1%", — говорит она.

В рейтинге руководителей центральных банков Европы за 2024 год и.о. главы НБГ получила оценку "D" или "плохо". Global Finance отмечал, что само назначение Турнава в июне 2023 года многие оценили, как "крайне политическое".

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