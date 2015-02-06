​Наблюдатели ОБСЕ подверглись минометному обстрелу в Луганской области

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Автомобили мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подверглись минометному обстрелу в Луганской области.

Как передает Report, об этом сообщаетcя в ежедневном докладе организации.

"Первый снаряд взорвался приблизительно в 40 м от ведущего автомобиля миссии. Пока конвой разворачивался, в 50 м от первого автомобиля упал второй снаряд. Третий взрыв произошел, когда колонна была по пути в Луганск", — говорится в сообщении.

В ОБСЕ подчеркнули, что снаряды были выпущены с северо-западного направления.