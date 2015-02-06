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    ​Наблюдатели ОБСЕ подверглись минометному обстрелу в Луганской области

    В ОБСЕ подчеркнули, что снаряды были выпущены с северо-западного направления

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Автомобили мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине подверглись минометному обстрелу в Луганской области.

    Как передает Report, об этом сообщаетcя в ежедневном докладе организации.

    "Первый снаряд взорвался приблизительно в 40 м от ведущего автомобиля миссии. Пока конвой разворачивался, в 50 м от первого автомобиля упал второй снаряд. Третий взрыв произошел, когда колонна была по пути в Луганск", — говорится в сообщении.

    В ОБСЕ подчеркнули, что снаряды были выпущены с северо-западного направления.

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