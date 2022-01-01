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На знаменитой Таймс-сквер к празднованию Нового года допустили ограниченное число людей

На знаменитой Таймс-сквер к празднованию Нового года допустили ограниченное число людей Празднование Нового года на знаменитой Таймс-сквер в Нью-Йорке, США, было отмечено с энтузиазмом, несмотря на пандемию коронавируса.
Другие страны
1 января 2022 г. 13:48
На знаменитой Таймс-сквер к празднованию Нового года допустили ограниченное число людей

Празднование Нового года на знаменитой Таймс-сквер в Нью-Йорке, США, было отмечено с энтузиазмом, несмотря на пандемию коронавируса.

Как сообщает местное бюро Report, в традиционном ежегодном праздничном мероприятии приняли участие тысячи местных и иностранных граждан.

В течение дня движение на Таймс-сквер было полностью ограничено, а местная полиция усилила меры безопасности.

На площади, куда стекались сотни тысяч человек, Новый год смогли отпраздновать лишь ограниченное число людей.

Хотя муниципалитетом города планировалось участие в празднестве около 50 тысяч человек, оно было ограничено 15 тысячами в рамках действующих правил профилактики коронавируса.

В 23:59 по местному времени искрящийся огнями хрустальный шар медленно опустился с 21-метровой высоты на землю.

На Таймс-сквер ожидалось выступление известного американского рэпера Джеймса Тода Смита, но концерт отменили из-за положительного результата теста на коронавирус.

Праздничное торжество на площади транслировалось в прямом эфире по местному телевидению.

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