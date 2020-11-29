На журналистку напали в прямом эфире

Неизвестный напал на журналистку украинского телеканала NewsOne во время прямого эфира с церемонии чествования памяти жертв голодомора в центре Киева, передает Report.

В центре Киева неизвестный напал на журналистку украинского телеканала NewsOne во время прямого эфира с церемонии чествования памяти жертв голодомора, передает Report.

"Неизвестный напал на корреспондентку телеканала Виолетту Товкес во время ее работы в прямом эфире. Неизвестный выбил из рук журналистки микрофон и траурную свечу. После этого он начал кричать и скрылся с места нападения", - сообщается на сайте телеканала.

NewsOne требует от правоохранительных органов возбудить уголовное производство по факту нападения на журналистку телеканала, который произошел во время прямого эфира и привлечь виновного к ответственности.