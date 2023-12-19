На железной дороге в Индии из-за наводнения заблокированы не менее 500 пассажиров поезда

Не менее 500 человек заблокированы в пассажирском поезде в штате Тамилнад из-за наводнения, к которому привели сильные ливни.

Не менее 500 человек заблокированы в пассажирском поезде в штате Тамилнад из-за наводнения, к которому привели сильные ливни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило южное управление железных дорог Индии.

"Беспрецедентные ливни в районах Тирунелвели и Тутикорин в Тамилнаде повлияли на железнодорожное сообщение. Некоторые участки на железной дороге затоплены, движение приостановлено. Пассажирский экспресс номер 20606, следовавший из Тиручендура в Ченнаи, остановился у станции Шривайкунтам через 33 км после отбытия. В нем было около 800 пассажиров", - указывается в сообщении.

При содействии местных властей около 300 пассажиров были эвакуированы. "Эвакуация остальных 500 пассажиров оказалась невозможной", - заявили в учреждении. Управление железных дорог и правительство штата "предпринимают все меры, чтобы доставить заблокированным у станции Шривайкунтам людям питьевую воду и еду". К ним пытаются пробраться две команды спасателей Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Ливни в Тамилнаде продолжаются третьи сутки. В некоторых районах штата нет электричества и интернета, затоплены дороги. По данным телеканала India Today, в результате удара стихии погибли три человека, несколько местных жителей пропали без вести.