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    В результате теракта в Турции 3 человека погибли, 36 ранены - ОБНОВЛЕНО

    Взорван начиненный взрывчаткой автомобиль

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в Мардине достигло трех человек. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате теракта погибли 2 военнослужащих и 1 гражданское лицо, а также 36 получили ранения (7 из них военнослужащие). 

    ***16:03

    На здание жандармерии в турецком  Мардине совершено нападение. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате атаки боевиков  2 человека погибли, 10 получили ранения. 

    По данным СМИ, члены Рабочей партии Курдистана (РПК) взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль.

    Раненые были доставлены в больницу Мардина. 

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