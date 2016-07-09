В результате теракта в Турции 3 человека погибли, 36 ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Число жертв теракта в Мардине достигло трех человек. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате теракта погибли 2 военнослужащих и 1 гражданское лицо, а также 36 получили ранения (7 из них военнослужащие).
***16:03
На здание жандармерии в турецком Мардине совершено нападение. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в результате атаки боевиков 2 человека погибли, 10 получили ранения.
По данным СМИ, члены Рабочей партии Курдистана (РПК) взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль.
Раненые были доставлены в больницу Мардина.
Aygün İbrahimovaАвтор новости
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