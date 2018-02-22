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    На здание посольства США в Черногории совершено нападение

    Атака была совершена в среду незадолго до полуночи

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина бросил взрывное устройство в здание посольства США в столице Черногории Подгорице, после чего подорвал себя.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

    По его данным, атака была совершена в среду незадолго до полуночи.

    Посольство США в Черногории рекомендовало своим гражданам избегать район дипломатического представительства. "Избегайте территорию вокруг посольства", - говорится на его сайте.

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