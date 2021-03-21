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На заводе венесуэльской нефтегазовой компании произошел теракт

На заводе венесуэльской нефтегазовой компании произошел теракт Теракт произошел на территории газового завода венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, расположенного в городе Эль-Техеро в штате Монагас
Другие страны
21 марта 2021 г. 12:20
На заводе венесуэльской нефтегазовой компании произошел теракт

Теракт произошел на территории газового завода венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, расположенного в городе Эль-Техеро в штате Монагас. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек эль-Айссами сообщил по телефону телеканалу Venezolana de Televisión.

"Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю о PDVSA", - сказал министр.

По его словам, теракт, произошедший на участке газопровода в городе Эль-Техеро, затронул операционный центр, служащий газозаправочным заводом.

Чиновник отметил, что сообщения о жертвах пока не поступали.

Для восстановления подвергшейся атаке инфраструктуры на месте происшествия были развернуты ремонтные бригады.

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