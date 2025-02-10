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На заводе в Южной Корее взорвался резервуар для хранения нефти

На заводе в Южной Корее взорвался резервуар для хранения нефти В южнокорейском городе Ульсан на заводе компании United Terminal Korea взорвался резервуар для хранения нефти.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 10:52
На заводе в Южной Корее взорвался резервуар для хранения нефти

В южнокорейском городе Ульсан на заводе компании United Terminal Korea взорвался резервуар для хранения нефти.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, по предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, еще один получил ранения.

По информации агентства, к тушению пожара привлечены 23 единицы техники.

Завод компании United Terminal Korea, где произошел взрыв, находится на территории промышленного комплекса Онсан. Предприятие занимается производством оборудования для хранения и транспортировки жидких грузов.

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