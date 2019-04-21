​На заводе в Мексике произошел пожар

Сильный пожар вспыхнул на заводе по переработке отходов, расположенном в городе Толука (штат Мехико).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета El Universal со ссылкой на спасателей.

Распространение огня началось в субботу, в 16:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени). В тушении пожара задействованы 12 пожарных расчетов. На данный момент пожарным не удается справиться с огнем.

Информация о причинах происшествия, а также о потерпевших при пожаре пока не поступала.